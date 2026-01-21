DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Op 19 januari is om 11.45 uur in een sloot langs de Sportplatzstraße een dode pony aangetroffen. De pony vertoonde geen uitwendige verwondingen en identificatie met behulp van een microchiplezer was niet mogelijk. De politie heeft geen meldingen ontvangen van een vermiste pony. Getuigen die informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Papenburg
Vandaag is tussen 7.20 en 13.00 uur aan het Hauptkanal links een geparkeerde Opel Corsa aangereden. De schade wordt op 1.000 euro geschat. De veroorzaker is onbekend. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval contact op te nemen via 04961 / 9260.
Lathen
Op vrijdag 16 januari 2026, tussen middernacht en 11:00 uur ’s ochtends is bij een woning aan de Burgstraße 28 een vrachtwagen tegen de dakgoot en dakpannen van een woning gereden. Vermoedelijk gebeurde dit toen de chauffeur vanuit de Schmiedestraße rechtsaf sloeg naar de Burgstraße. Gezien de omvang van de schade wordt aangenomen dat het voertuig een vrachtwagen of mogelijk een oplegger met een hoge laadbak betrof. De chauffeur is doorgereden. De politie verzoekt getuigen die het incident hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over een voertuig van dit type contact op te nemen met het politiebureau van Lathen op 05933 / 924570.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland