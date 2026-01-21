Lokaal Betrokken: ‘Gezien en gehoord in dorpen en wijken’

GEMEENTE STADSKANAAL – De afgelopen jaren sprak Lokaal Betrokken met veel inwoners en één ding is duidelijk: mensen denken graag mee over wat er speelt in hun wijk of dorp.
In gesprekken in buurten, aan de keukentafel en tijdens bijeenkomsten hoorde Lokaal Betrokken allerlei ideeën, zorgen en vragen. Ook via hun enquête deelden veel mensen wat zij belangrijk vinden. Alles bij elkaar geef dit de partij een duidelijk beeld van wat er leeft in de gemeente.
Inwoners willen meer betrokken worden bij besluiten die hen raken. Niet pas als alles al vastligt, maar op een moment dat hun mening nog verschil kan maken. Jongeren willen in de gemeente Stadskanaal blijven wonen, dicht bij familie en vrienden. Ouderen willen kleiner wonen en zorg dichtbij, maar wel in hun eigen buurt. Ook het onderhoud van groen in wijken en dorpen wordt vaak genoemd. En goede, veilige fietspaden zijn voor veel inwoners geen luxe, maar een basis.
Dit zijn een aantal voorbeelden die inwoners met de partij Lokaal Betrokken hebben gedeeld, uit betrokkenheid bij hun gemeente en wat ze belangrijk vinden in hun dagelijkse leven.
Hun verkiezingsprogramma is inmiddels vastgesteld door en staat op www.lokaalbetrokken.org.
‘Het programma is geen papieren verhaal, maar tot stand gekomen met de inbreng van de inwoners, die zorgvuldig is meegewogen. Zo blijft lokale politiek geen eenrichtingsverkeer, maar een gesprek’, aldus Harma Zwiers Lijsttrekker Lokaal Betrokken.
Bron: Lokaal Betrokken