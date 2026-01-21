Noabers Badde Veelerveen wordt vier weken afgesloten

VEELERVEEN – In week 5 wordt de Noabers Badde brug in Veelerveen helemaal afgesloten. De afsluiting duurt ongeveer vier weken. In deze periode kunt u de brug niet gebruiken.
Werkzaamheden
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Het vervangen van het brugdek
- Het vervangen van de tussenligger
Deze werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig en in goede staat te houden. De gemeente doet zijn best om de overlast zo klein mogelijk te maken en vraagt hiervoor uw begrip, aldus een bericht op de website van de gemeente.
Bron: Gemeente Westerwolde