Op culturele ontdekkingstocht in de wijk: bekijk het programma van Gluren bij de Buren! 

STADSKANAAL – Zondag 1 februari verandert de wijk in een festivalterrein tijdens Gluren bij de Buren Stadskanaal. Intieme optredens van muzikanten, danscollectieven, theatermakers en spoken word-artiesten op de meest onverwachte plekken: bij de buren achter de voordeur! Stippel alvast jouw route uit via gbdb.nl/programma/stadskanaal.
In Stadskanaal doen 9 huiskamers mee aan het festival. Van gezellige huiskamers tot bijzondere optredens in Stadskanaal: door de hele gemeente valt te ontdekken wat lokale amateurkunstenaars te bieden hebben. Iedere artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten, met genoeg ruimte voor de bezoeker om tussendoor naar een volgend optreden te wandelen of fietsen. Er zijn geen entreekosten, maar de organisatie vraagt een vrijwillige bijdrage aan iedereen die dat kan missen.
GBDB is een landelijk initiatief van Stichting de Bühne, waar podiumkunst en ontmoeting centraal staan. In Stadskanaal wordt het evenement georganiseerd in samenwerking met Kunstenschool ZG en Welstad.
Praktische informatie
Datum: Zondag 1 februari 2025
Tijd: Tussen 12:00 en 17:00
Locatie: huiskamers in de hele gemeente
Toegang: vrijwillige bijdrage
Meer informatie en programma: gbdb.nl
Bron: Tim Kamphuis | Stichting de Bühne