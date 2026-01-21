Oproep aan Groningers: samen zingen voor vrijheid, thuis en waakzaamheid

GRONINGEN – In een wereld waarin vrijheid en veiligheid steeds minder vanzelfsprekend lijken, deelt cabaretière Janneke Jager een idee als ‘lichtje in donkere tijden’. Ze oppert het plan om samen met een grote groep Groningers haar lied ‘Gouden Rand’ – met daarin het refrein van het Gronings volkslied – zingen als ode aan thuis, vrijheid en verbondenheid.

Landjepik

De gedachte komt voort uit de groeiende geopolitieke onrust en het gevoel dat we langzaam wennen aan het idee dat macht, grenzen en mensenlevens verhandelbaar zijn. “We zien hoe wereldwijd machthebbers landjepik spelen en hoe vrijheid steeds kwetsbaarder wordt,” zegt Jager. “Vrijheid blijkt opnieuw geen vanzelfsprekend bezit, maar iets breekbaars, iets wat je elke dag kunt verliezen zonder dat je het merkt—tot het te laat is. Tot jouw thuis niet meer je thuis is.”

Spanningsveld

Ze vervolgt: “Is dat niet de kern van vrijheid: een thuis hebben waar je zonder bedreiging van je bestaan, ten volste je dromen kunt leven? Vinden wij dat, in het licht van Gaza, Oekraïne, Groenland of Afghanistan écht nog altijd vanzelfsprekend? Kunnen we nog écht rustig slapen? We staan erbij en we kijken er naar, ons veilig wanend. Dat spanningsveld raakt mij.”

Na een ingrijpende periode op gezondheidsgebied voelt Jager de behoefte om niet te zwijgen sterker dan ooit. “Ik wil niet toekijken of doorscrollen. Zingen is mijn taal. Het is een manier om te herinneren, te verbinden en ruimte te maken voor wat op het spel staat. Ik wil iets doén.”

Gronings Volkslied

Haar idee: ergens in Groningen, met zoveel mogelijk Groningers, samen haar lied ‘Gouden Rand’ zingen: een ode aan haar geboortegrond, waarin het refrein van het Gronings volkslied doorklinkt. Jager ziet het voor zich: “Op de Grote Markt, een groot koor met let lichtjes in de hand, als klein maar zichtbaar teken van waakzaamheid, saamhorigheid en hoop. Niet als protest of manifest, maar als liefdevol tegengeluid.”

Oproep

Op dit moment is het nog een open oproep. Jager zoekt mensen die willen meedenken, meebouwen en mede-eigenaar willen zijn van het idee: zangers, koren, muzikanten, makers, organisatoren, maar ook gewoon mensen die voelen dat ze iets willen doen. “Dit kan alleen samen. Het gaat niet om mij, maar om wat we gezamenlijk willen laten klinken.”

De oproep wordt gedeeld via sociale media. Wie wil aanhaken om het idee verder te verkennen en mogelijk te realiseren, wordt uitgenodigd zich te melden.

Bron: Janneke Jager