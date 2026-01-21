Sportcentrum Zempo dankzij nieuwe vrijwilligers nu ook ’s middags geopend

OUDE PEKELA – Goed nieuws voor sportliefhebbers in Oude Pekela en omgeving: Sportcentrum Zempo is vanaf 2 februari ook in de middaguren geopend. Dit is mogelijk gemaakt door de inzet van een grote groep nieuwe vrijwilligers.
De organisatie is trots en dankbaar dat het, dankzij deze betrokken vrijwilligers, is gelukt om de openingstijden uit te breiden. “Hun inzet maakt het mogelijk om onze leden nog beter tegemoet te komen en meer momenten te bieden om te komen sporten,” aldus het sportcentrum.
Sportcentrum Zempo biedt een breed en gevarieerd sportaanbod. Naast judo kunnen sporters er terecht voor Budo Systema, karate, fitness, fitness 55+ (onder begeleiding), spinning en pilates. Daarmee richt Zempo zich op jong en oud, beginners én gevorderden.
De naam Zempo betekent ‘Voorwaarts’ in het Japans – een betekenis die goed past bij de ontwikkeling die het sportcentrum doormaakt. Zempo werd opgericht in februari 1970 en is al decennialang een vertrouwd sportadres in de regio.
Sportcentrum Zempo is gevestigd aan de Sportlaan 6, 9665 HT in Oude Pekela. Met de nieuwe openingstijden en het uitgebreide aanbod nodigt het sportcentrum iedereen uit om eens langs te komen en zelf de sportieve sfeer te ervaren.
Bron: Sandra Norder