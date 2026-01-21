Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

 Presentatie: Linda Koops.

Welke interviews kunt u vandaag verwachten:

09.15 Malou Vos: Reportage

10.15 Ard Hofman – Team Grunn trotseert de Mont Ventoux

10.45 Esther Dulfer –  Welzijn Westerwolde: Vrijwilligerswerk en vacatures

11.15 Malou Vos: Reportage

11.45 Henk van der Goot – Woningisolatie subsidie verhoogd

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.

