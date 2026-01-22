Bijzondere jeugdeditie van Ontmoet de Raad

WINSCHOTEN – De gemeenteraad van Oldambt ging woensdagavond 21 januari in gesprek met inwoners tijdens Ontmoet de Raad – jeugdeditie. Jongeren, leden van de participatieraad en raadsleden spraken met elkaar over de beleving van jongeren in Oldambt. Wat gaat volgens hen goed, wat kan beter en waar hebben zij behoefte aan?
Jongeren aan het woord
De avond startte met een interactieve verkenning van wat de gemeenteraad eigenlijk is en welke verantwoordelijkheden raadsleden dragen. Daarna gingen jongeren en raadsleden met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. Toekomstkansen voor jongeren in Oldambt, het gevoel van veiligheid en diverse beschikbare voorzieningen zijn uitgebreid besproken. De jongeren deelden waardevolle tips en gaven stof tot nadenken. Ondanks de verbeterpunten benadrukten ze dat Oldambt ook veel te bieden heeft: “Als je zoekt naar kansen en activiteiten, zijn ze er zeker.”
Op de zeepkist
Na deze inhoudelijke gesprekken kregen de aanwezigen de ruimte om zelf het podium te pakken. Op de (figuurlijke) zeepkist konden zij vrijuit vertellen wat hen bezighoudt. Het Clubhuis de Horizon maakte gebruik van de gelegenheid om te vertellen wat zij voor jongeren kunnen betekenen, en wat jongeren bij hen kunnen doen. Zo ontwikkelt de Horizon in samenwerking met het Spoor een jongerenmiddag, waarbij jongeren zelf mee kunnen denken over de invulling ervan. “Een middag waarbij iedereen zich welkom, veilig en nuttig kan voelen.”
Ruimte voor iedereen
De bijeenkomst liet zien hoe waardevol het is wanneer mensen met verschillende ideeën samenkomen. Er was ruimte voor alle perspectieven, met aandacht voor dialoog, reflectie en feedback. De aanwezigen benadrukten hoe belangrijk het is om elkaar te leren kennen en om ook aan anderen te denken.
Het directe contact met inwoners wordt gezien als een belangrijk middel voor raadsleden om signalen uit de samenleving op te halen en beter te begrijpen wat er leeft in Oldambt. De volgende editie van Ontmoet de Raad is op woensdag 20 mei 2026.
