GemeenteBelangen Veendam presenteert deskundige kandidatenlijst voor 2026

VEENDAM – GemeenteBelangen Veendam presenteert haar nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. De lokale partij kiest nadrukkelijk voor een combinatie van ervaring, deskundigheid en vernieuwing. Met deze lijst zet GemeenteBelangen de ingezette lijn van de afgelopen raadsperiode voort: een stevige, inhoudelijk sterke fractie met ruimte voor een nieuwe generatie jonge, betrokken inwoners van Veendam.

Ervaren lijsttrekker aan het roer

Lijsttrekker is Henk Jan Schmaal, die als wethouder de verantwoordelijkheid draagt voor dossiers als Financiën, Wonen, Economie en Sport. Onder zijn leiding is de woonvisie voortvarend in uitvoering gebracht, waardoor er inmiddels op veel plekken in Veendam volop wordt gebouwd. Ook de afronding van het Leer- en Sportpark, het centrumplan en de doorontwikkeling van Borgerswold zijn concrete resultaten van zijn inzet, terwijl de gemeentefinanciën onder zijn beheer structureel op orde zijn gebleven.

Kracht door deskundigheid en omvang

Volgens lijsttrekker Henk-Jan Schmaal zit de kracht van GemeenteBelangen in de combinatie van een herkenbare koers en een brede, deskundige ploeg. Onder leiding van de huidige fractievoorzitter Robert de Jonge is de fractie uitgegroeid tot 18 personen. Daardoor is er veel deskundigheid en zijn er verschillende achtergronden en competenties binnenboord. Volgens De Jonge is dat van groot belang. “Met een fractie van 18 personen hebben we een enorme slagkracht die je elders in de raad niet snel ziet. Dat stelt ons in staat om op elk dossier een specialist te zetten en altijd goed voorbereid het debat aan te gaan. Wij laten hiermee zien dat lokale politiek bij ons geen bijzaak is, maar een serieuze zaak die vraagt om een professionele en brede aanpak,” aldus De Jonge.

Speerpunten uit het verkiezingsprogramma

In het nieuwe verkiezingsprogramma “Thuis in de gemeente Veendam!” staan concrete doelen centraal. Een belangrijk speerpunt is het realiseren van betaalbaar wonen voor zowel starters als senioren in de gehele gemeente. Daarnaast zet de partij stevig in op kwalitatief goed groenonderhoud, met vaker maaien en een verzorgde uitstraling van wijken en dorpen. Ook een nuchtere aanpak van duurzaamheid en het behoud van sterke voorzieningen zoals Tropiqua en het lokale verenigingsleven zijn vaste waarden in de koers voor de komende jaren.

Ruimte voor vernieuwing en continuïteit

Op de nieuwe lijst is bewust ruimte gemaakt voor een jongere generatie. Verschillende nieuwe kandidaten treden naar voren en versterken de fractie met actuele kennis en frisse energie. Zij sluiten aan bij thema’s als wonen, onderwijs en de leefwereld van jongeren, maar bouwen tegelijk verder op de stevige basis die in de afgelopen jaren is gelegd. Daarmee onderstreept GemeenteBelangen dat zij een betrouwbare bestuurspartij wil zijn met continuïteit in koers en stijl van werken.

De kandidatenlijst (Top 15)

De top 15 van de kandidatenlijst van GemeenteBelangen Veendam voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 luidt als volgt:

Henk Jan Schmaal (lijsttrekker) Robert de Jonge Christel Knot Martine Zweerts de Jong Job Westerhuis Bert Huizenga Dennis Pots Ferdi Görgülü Nick van Woerkom Grieto Visser Trevor Mooijman Geert Eisinga Daan de Roos Vladimier Slor Andrea Horlings-Schmaal

