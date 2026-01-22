Kans op verraderlijke gladheid door ijzel

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 22 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAG | VANNACHT LOKAAL IJZEL

Langzaam is het de laatste dagen wat kouder geworden en vanmiddag komt de temperatuur ook maar met moeite tot rond +1. De hele ochtend vriest het ook en daarbij staat er een koude oostenwind: windkracht 3 tot 4. De gevoelstemperatuur ligt dan ook op -6 tot -9, maar er is vrij veel zon en dat maakt het vanmiddag minder koud.

Later vanmiddag komt er meer bewolking en vannacht is het meest bewolkt. Dan is er kans op wat regen, maar doordat de temperauur onder nul ligt en de grond bevroren, is er kans op ijzel of ijsregen. Overdag klaart het weer op en dan ligt de temperatuur rond het vriespunt. Minimumtemperatuur vannacht rond -2. Ook morgen is er overigens een koude oostenwind.

Zaterdag is er maar weinig zon en ook dan is er meest lichte vorst met een maximumtemperatuur rond het vriespunt. Het is zaterdag bewolkt met kans op een vlok sneeuw. Zondag is het droog met af en toe zon, maandag is weer bewolkt met iets meer kans op sneeuw. Rond het midden van de volgende week lijkt het een beetje kwakkelweer te worden, later in de week wordt het waarschijnlijk minder koud.