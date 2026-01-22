Kans op verraderlijke gladheid door ijzel

GRONINGEN, DRENTHE, FRIESLAND – In het noorden (Friesland, Groningen, Drenthe, Waddeneilanden) gaat komende nacht en morgenochtend op uitgebreide schaal ijzel vallen. Er is hierdoor een grote kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid is moeilijk te zien wat het extra gevaarlijk maakt. Hiervoor geldt code oranje.
In de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend trekt er een gebied met lichte regen over het noorden van het land noordoostwaarts. De regen valt daar bij een temperatuur van enkele graden onder nul, dit leidt op wegen en (fiets)paden tot de vorming van ijzel en daarmee verraderlijke gladheid. De gladheid zal in de loop van de ochtend weer verdwijnen, het laatst in Groningen.
Bron: KNMI