DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Dersum/Heede

In een bos tussen de A31 en de B401 bij Heede zijn in de afgelopen maanden zo’n 250 autobanden van verschillende merken een afmetingen gedumpt. Wanneer dit is gebeurd is niet duidelijk. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Dörpen 04963 / 919090.

Papenburg

Bij een ongeval op de Flachsmeerstraße in Papenburg is gisteren rond vijf uur een 29 jarige vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer botste met haar Ford Focus tegen de Mercedes CLA van een 18 jarige man, toen zij vanaf een erf linksaf de Flachsmeerstraße op reed. Beide auto’s raakten beschadigd. De Ford moest worden afgesleept.

Gisteravond is rond 20.00 uur in een appartementencomplex aan de Hermann-Lange-Straße in Papenburg brand uitgebroken. De oorzaak is nog onbekend: een appartement op de bovenste verdieping vatte vlam. Toen de hulpdiensten arriveerden, was er al dikke rook te zien die van de bovenste verdieping kwam, zwarte rookwolken die uit de ramen opstegen en op sommige plaatsen vlammen zichtbaar waren.

De brand werd door een 18-jarige voorbijganger ontdekt. Hij verklaarde dat hij en een kennis langs het gebouw liepen toen ze zwarte rook van de bovenste verdieping zagen komen. Toen ze het gebouw naderden, zagen ze al vlammen uit een raam op de bovenste verdieping slaan. De twee renden onmiddellijk naar de ingang van het gebouw en belden aan bij alle zes appartementen om de bewoners te waarschuwen. Volgens de eerste bevindingen is de brand ontstaan ​​in het linker appartement op de bovenste verdieping. De begane grond en de eerste verdieping van het gebouw lijken gespaard te zijn gebleven. De 48-jarige bewoonster van het appartement waar de brand uitbrak, liep rookvergiftiging op. Ze kon zelfstandig het appartement verlaten en werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling, waaruit ze later weer werd ontslagen. Verschillende bewoners werden tijdig gealarmeerd door de deurbel en waarschuwingen en verlieten het gebouw. ​​Een 55-jarige bewoonster meldde dat ze aanvankelijk door een tiener op de brand was geattendeerd en vervolgens samen met een 68-jarige buurvrouw het gebouw verliet. Andere bewoners arriveerden later ter plaatse, omdat ze zich ten tijde van de brand niet in het gebouw bevonden.

Het getroffen appartement werd verzegeld; de andere appartementen waren een nacht onbewoonbaar. De schade wordt momenteel geschat op ongeveer € 100.000. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog gaande. De brandweer was ter plaatse met in totaal 48 manschappen en 11 voertuigen.

A31 Papenburg

Gisteren vond om 7:58 uur op de A31 richting Emden een verkeersongeval plaats. Een 65-jarige bestuurder van een witte BMW en een 64-jarige bestuurder van een rode Volkswagen reden op de invoegstrook van knooppunt Papenburg. De BMW-bestuurder wilde de Volkswagen inhalen en ging de inhaalstrook op. Daarbij zag hij de witte VW van een 26-jarige bestuurder over het hoofd. De bestuurder van de VW kon niet op tijd remmen en er ontstond een aanrijding. Vervolgens botste de BMW ook tegen de rode Volkswagen. De bestuurder van de witte Volkswagen en zijn passagiers van 25, 21 en 20 jaar oud liepen lichte verwondingen op. De totale schade aan de voertuigen bedroeg een bedrag van vijf cijfers.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland