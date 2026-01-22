Partij vóór het Noorden: geef mensen met een verstandelijke beperking hulp bij het stemmen

OLDAMBT – De Partij vóór het Noorden vindt het belangrijk dat iedereen die mag stemmen ook echt kan doen.
Iedereen in de gemeente Oldambt die mag stemmen, moet dat ook echt kunnen doen. Maar in de praktijk is stemmen in een stembureau niet voor iedereen makkelijk. Dit geldt onder andere voor mensen met een verstandelijke beperking en voor statushouders die 18 jaar of ouder zijn en minstens vijf jaar legaal in Nederland wonen en daarmee stemgerechtigd zijn bij gemeenteraadsverkiezingen. Zonder passende uitleg of ondersteuning bestaat het risico dat deze inwoners niet of niet zelfstandig kunnen deelnemen aan het democratisch proces.
Raadslid Anneke Suurling van Partij vóór het Noorden vindt het belangrijk dat democratische deelname in Oldambt voor iedereen toegankelijk is. “Gerichte scholing, duidelijke uitleg en het kunnen oefenen van het stemproces kunnen hierbij helpen”, aldus Suurling. Organisaties als ProDemos hebben ervaring met democratische educatie en inclusieve voorlichting en zouden hierin een ondersteunende rol kunnen
spelen. De Partij vóór het Noorden stelt in vragen aan het college om aandacht voor dit onderwerp en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze groep inwoners beter te ondersteunen richting de komende verkiezingen.
Bron: Partij vóór het Noorden