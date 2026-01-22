Subsidie voor vernieuwende ideeën om voedsel lokaal en duurzaam te produceren 

GRONINGEN – Ondernemers in de Groninger voedselketen kunnen de komende drie jaar subsidie krijgen om nieuwe lokale voedselprojecten te starten. De regeling Oogst van Groningen moet bijdragen aan een lokaal, duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem in de provincie Groningen. Adviseurs van Stichting Oogst van Groningen ondersteunen bij het voorbereiden van een aanvraag, helpen nieuwe ideeën op gang en verbinden bestaande en kansrijke projecten.
Voor mkb-ondernemingen, zoals bijvoorbeeld voedselproducenten, distributeurs en horecaorganisaties, zijn twee subsidieregelingen opgesteld. ‘Innovatie Oogst van Groningen’ biedt ondernemers de mogelijkheid om innovatieve ideeën te verkennen en kleinschalige proefprojecten uit te voeren. Het doel is om nieuwe producten en samenwerkingen te starten. Met de regeling ‘Validatie Oogst van Groningen’ kunnen samenwerkingsverbanden van mkb‑bedrijven hun innovaties testen en controleren via marktonderzoek en pilotprojecten. De subsidie helpt om producten en werkwijzen verder te ontwikkelen, zodat ze op de markt kunnen komen.
Regionale voedselinitiatieven
Landbouwgedeputeerde Leo Wenneger is blij dat het initiatief, dat vanuit de samenleving is ontstaan, heeft geleid tot twee nieuwe regelingen. “Regionale initiatieven zorgen voor een betere boterham voor de boer, een directe verbinding tussen boer en inwoner en in veel gevallen producten die gezonder en lekkerder zijn. Kortom: een win-win-winsituatie. Hiermee bouwen we aan sterke, korte en duurzame voedselketens van Groningse bodem.”
Stichting Oogst van Groningen
Stichting Oogst van Groningen is een onafhankelijke organisatie met een faciliterende en stimulerende rol. Voedselexperts zorgen dat er goede projecten worden ingediend, helpen bij het opstarten en ondersteunen van samenwerkingen en zorgen dat partijen in de keten kennis met elkaar kunnen delen. De stichting ontvangt hiervoor subsidie vanuit Nationaal Programma Groningen. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.oogstvangroningen.nl.
Toukomstproject
Oogst van Groningen is één van de Toukomstprojecten van Nationaal Programma Groningen. In 2020 zijn Groningers vanuit Toukomst opgeroepen om grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën te bedenken. Er zijn toen maar liefst 900 ideeën ingestuurd. Deze hebben Groningers gebundeld tot grote projecten die bijdragen aan de toekomst van hun provincie. Oogst van Groningen is één van deze projecten.
Meer informatie
Voor de twee regelingen is in de komende drie jaar in totaal € 1,45 miljoen beschikbaar. Dit jaar kunnen ondernemers tot en met 30 november 2026 een aanvraag doen. Meer informatie over de regelingen staat op de website van de provincie Groningen.
Bron: Provincie Groningen