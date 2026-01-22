Toppyjazz Mix (aflevering 321)

Deze week een paar unieke opnamen van het Kees Kuyt Combo en een video van de groep.
Ook weer aandacht voor onze vrienden van Blue Canoe Records.
Tot slot zangeres Renee Marie.
Veel plezier bij het beste uit de jazzwereld.
01 – But Nor For Me – Kees Kuyt Combo (FONTANA 463 110 TE)
02 – Opus for vibes en gitaar – Kees Kuyt Combo (FONTANA 463 110 TE)
03 – Four – Miles Davis (album Amsterdam)
04 – Fran – Miles Davis Quintet (album Live in Kongresshaus Zurich)
05 – Modern Nostalgia – Ron Westray & Wycliffe Gordon (album Bone Structure)
06 – The Surrey With The Fringe On Top – Rene Marie (album Vertigo)
07 – Red Shoes – Rene Marie (album Serene Renegade)
08 – Wishes – Rene Marie (album Black Lace Freudian Slip)
09 – Let’s Do It – Rene Marie (album I Wanna Be Evil, with Love to Eartha Kitt)(with Wycliffe Gordon)
10 – Oh John – Rene Marie (same album)
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.