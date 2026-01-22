Veel kennis en kunde bij het Dupuytren Expertisecentrum Groningen

SCHEEMDA – In januari heeft het Ommelander Ziekenhuis het Dupuytren Expertisecentrum Groningen geopend. Met de komst van Professor Paul Werker kan het Ommelander Ziekenhuis meer patiënten en een complexere patiëntengroep behandelen. Het team van (plastisch) chirurgen staat klaar om patiënten specialistische Dupuytren-zorg te leveren.

De ziekte van Dupuytren is een aandoening aan de hand. Door de ziekte van Dupuytren verandert het bindweefsel in de handen. Door de aanmaak van het extra bindweefsel ontstaan er knobbels en strengen onder de huid. Die kunnen pijn doen. Als de strengen samentrekken, kunnen vingers krom gaan staan. Het is dan niet meer goed mogelijk om de vingers te strekken en dit kan belemmeringen geven in het dagelijks gebruik.

Professor Paul Werker heeft jarenlange ervaring met de behandeling van de ziekte van Dupuytren en veel onderzoek gedaan naar Dupuytren. Paul Werker: “De ziekte van Dupuytren veroorzaakt afwijkingen aan de handen en komt vooral voor bij oudere mensen en mensen die hun handen veel belasten. Meer mannen dan vrouwen hebben last van de ziekte en het heeft een genetische oorzaak. De ziekte gedraagt zich niet altijd hetzelfde. Sommige mensen hebben heel milde klachten, andere mensen hebben een agressievere vorm van Dupuytren. Het is als plastisch chirurg de kunst om het soort Dupuytren vast te stellen bij patiënten. Afhankelijk van het soort Dupuytren, bepaal ik samen met de patiënt de beste behandelmethode.”

Een gezonde leefstijl

De ziekte van Dupuytren begint bijna altijd met de vorming van een knobbeltje onder de huid in de handpalm bij het verloop van de ringvinger of de pink. In het begin is het knobbeltje bijna niet zichtbaar en geeft het geen klachten. Na verloop van tijd kunnen knobbeltjes uitgroeien tot strengen. De strengen kunnen gaan samentrekken, waardoor vingers krom kunnen gaan staan. Paul: “Bij een knobbeltje kunnen we als plastisch chirurg nog niet zoveel doen. Het enige advies dat ik kan geven is om te stoppen met roken en het drinken van alcohol en de handen goed te beschermen bij dagelijkse activiteiten die belasting van de handen betekenen, zoals bij zwaar werk of het werken met trillende machines. Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat de ziekte rustiger wordt. Als een vinger een beetje krom staat, is dat niet heel erg. Maar als het totaal van de kromstanden van de gewrichten van een vinger in de buurt van 90 graden komt, ontstaat er een haak en worden dagelijkse werkzaamheden erg lastig. We kunnen Dupuytren het beste behandelen als de vinger nog niet heel erg krom staat.”

De juiste behandelmethode

Voor de behandeling van kromstanden veroorzaakt door Dupuytren is bijna altijd een operatie nodig. Er zijn drie soorten operaties, van een kleine ingreep tot een ingrijpende operatie waarbij een huidtransplantatie nodig is. Paul: “Bij de minst ingrijpende behandeling prikken we de strengen die de vingers krom trekken door. Dit heet een percutane naaldfasciotomie (PNF). Het is een kleine ingreep, waarbij de patiënt vaak binnen tien minuten weer naar huis gaat met een rechte vinger. De dag na de behandeling kan de patiënt alles weer doen.”

Bij de ziekte van Dupuytren is de kans aanwezig dat vingers na behandeling opnieuw krom gaan staan. Paul: “Bij de minst ingrijpende behandeling, PNF, is de kans het grootst dat de vingers opnieuw krom gaan staan. Maar we kunnen deze kleine ingreep wel heel goed herhalen met een goed resultaat. Vaak begin ik daarom met deze behandelmethode. Gaat de vinger heel snel weer krom staan? Dan stel ik meestal voor om een deel van de huid van een aangedane vinger te verwijderen en een huidtransplantatie te doen. Dit heet een dermatofasciectomie (DF) met huidtransplantatie. Dit is wel een ingrijpende operatie, waarbij we de huid met littekens weghalen. De wond sluiten we met een stukje huid van de onder- of bovenarm. Een huidtransplantatie doen we alleen bij de meest agressieve vorm van Dupuytren en bij mensen die eerder de standaard behandeling gehad hebben en waarbij de vingers opnieuw krom trekken. Het is een effectieve operatie, maar de hersteltijd is veel langer dan bij de minst ingrijpende behandeling. Wanneer de kleine ingreep niet voldoende helpt en een huidtransplantatie nog niet nodig is, kunnen we een selectieve fascietomie (SF) doen. Dit was altijd de standaard behandeling en is een grotere ingreep dan de minst ingrijpende behandeling (PNF): we maken de huid open en halen het aangedane bindweefsel weg. Na deze ingreep zien we kromstand minder snel terugkomen, maar ook bij deze ingreep is de hersteltijd langer dan bij minst ingrijpende behandeling.”

Nauwe samenwerking

Het team van het Dupuytren Expertisecentrum bestaat uit plastisch chirurgen en traumachirurgen. Bijna alle plastisch chirurgen werken zowel in het Ommelander Ziekenhuis als in het UMCG. Ilona Hospers en Joke Oosta-Hellinga vertellen: “Doordat we samen met onze collega’s in beide ziekenhuizen werken, kunnen we voor de patiënten uit de regio zorg dichtbij huis bieden. We hebben veel expertise in het team en werken nauw met elkaar samen. Het is fijn dat we voor de complexere Dupuytren-behandelingen met Paul kunnen sparren en veel van hem kunnen leren.”

