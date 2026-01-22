Wedeka opent vernieuwde gebouwen aan de Drenthweg in Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag zijn de vernieuwde Wedeka-gebouwen aan de Drenthweg in Ter Apel officieel geopend. In de gebouwen zijn onder meer de inpakafdeling, het ontwikkelcentrum en de vernieuwde kringloopwinkel van Wedeka gevestigd.

De Wedeka Kringloop in Ter Apel opende op 20 mei 2005 voor het eerst haar deuren aan de Oosterstraat. Na exact twintig jaar, waarin de winkel met veel plezier en succes op deze locatie was gevestigd, verhuisde de kringloopwinkel op 20 mei jongstleden naar een nieuwe, ruimere locatie aan de Drenthweg.

De nieuwe kringloopwinkel is ingericht volgens een geheel nieuw concept. De (inter)nationaal bekende designer Louise Cohen ontwierp een aantrekkelijke winkel die warm, fris en vrolijk oogt. Apparaten, fietsen en meubels worden waar mogelijk gerepareerd en herbruikbare goederen kunnen op afspraak worden opgehaald.

De kringloopwinkel biedt werkgelegenheid aan mensen die (weer) willen terugkeren in het arbeidsproces. Zij kunnen zich ontwikkelen binnen de kringloopwinkel, maar ook in het ontwikkelcentrum en de inpakafdeling. Medewerkers doen ervaring op in uiteenlopende vakgebieden, zoals verkoop en reparatie. De activiteiten zijn onderdeel van een samenwerking tussen de gemeente Westerwolde en Wedeka. Op 25 november ondertekenden wethouder Giny Luth en Wedeka-directeur Johan Hamster hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Vanmiddag vond de officiële opening van de gebouwen plaats. Na koffie en thee met iets lekkers heette locatieleider Bart Smidts de belangstellenden welkom. Zij liepen over een rode loper naar een podium voor de kringloopwinkel. Vervolgens sprak wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde. Zij vertelde dat het nieuwe pand de naam ‘Het Thuis van Ter Apel’ heeft gekregen.

“Het is een plek waar mensen veilig en prettig kunnen werken en zich verder kunnen ontwikkelen,” aldus de wethouder. “Naast een inkomen krijgen zij hier een dagritme, sociale contacten en het gevoel erbij te horen. Veel mensen die hier werken hebben kwaliteiten die vaak verborgen blijven. Met goede begeleiding, een aangepast werktempo en een veilige werkomgeving kunnen zij die talenten inzetten.”

Volgens Luth is Wedeka een belangrijke partner voor de gemeente Westerwolde en heeft het werk dat zij doen waarde voor de hele regio. Zij besloot haar toespraak met een zin uit een lied van de Askay Brothers: ‘Naargens beter as Thoes’, verwijzend naar de naam van het nieuwe pand.

Daarna was het woord aan Wedeka-directeur Johan Hamster, die alle medewerkers, planners en andere betrokkenen bedankte voor hun inzet bij de verbouwing. Aansluitend plantten wethouder Luth en Hamster voor de kringloopwinkel een amberboom als symbolische afsluiting van de opening. Tot slot kregen de vele belangstellenden de gelegenheid om een kijkje te nemen op alle afdelingen.

Aanstaande zaterdag is bij de Kringloopwinkel een open dag. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u dan ook een kijkje achter de schermen nemen.

Foto’s: Catharina Glazenburg