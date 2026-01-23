Westerwolderbosloop op 14 maart in Sellingen

SELLINGEN – Zaterdag 14 maart 2026 gaat de Westerwoldebosloop weer van start. Een mooi begin van het nieuwe loopseizoen.
Ook dit jaar zijn start en finish op camping “de Bronzen Eik” in Sellingen. Het parcours is bijna uitsluitend onverhard en gaat door de bossen van Westerwolde. Een aanrader dus voor zowel hardlopers als wandelaars met afstanden van 4 km, 8 km en 11 km.
Ingeschreven kan worden via de website www.westerwoldebosloop.nl . Het maximale aantal is 150 deelnemers, dus schrijf je tijdig in. Na-inschrijving is niet mogelijk.
De starttijd is 11.00 uur voor de hardlopers met aansluitend de wandelaars.
Verzorging is op 5,5 km en bij de finish.
Bron Frida Houwen