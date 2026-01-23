Westerwolderbosloop op 14 maart in Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 23 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GLAD DOOR IJZEL | MEER WINTERSE ZAKEN

Er is vannacht enige tijd ijzel geweest en ook vanochtend kan er soms nog ijzel optreden, of wat ijsregen vallen. Het is dan ook erg glad op de straat en dat zal tot in de middag duren want de temperatuur ligt onder nul, pas in de loop van vanmiddag komt het uit rond +1 en er komt ook wat zon bij. Daarbij staat de hele dag een matige oostenwind: windkracht 3 tot 4.

Vanavond daalt het tot -1 en vannacht weer tot -3. Meer plaatsen zullen dus weer opvriezen het zal opnieuw glad worden, of nog zijn. Morgen is het de meeste tijd bewolkt en er is ook weer kans op wat ijzel, en gaandeweg de dag ook op sneeuw. Matige oostenwind opnieuw, maximumtemperatuur rond 0 graden.

Zondag zijn de problemen met ijzel of sneeuw voorbij maar de gladheid is er nog steeds want ‘s nachts is het ongeveer -4 en overdag wordt het 0 of +1. Volgende week is het eerst droog met af en toe zon, vanaf woensdag is er kans op wat sneeuw en aan het einde van de week zou het minder koud moeten worden. Maar tot die tijd is het ‘s nachts -2 tot -5 en ‘s middag 0 tot +2.