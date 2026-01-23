Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.
Zaterdag 31 januari Volle maan stiltewandeling
20:00 uur – 22:00 uur Bourtangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange
Heb je wel eens stilgestaan op een open veld in het donker? Of nachtdiertjes zien rondsluipen in het prachtige licht van de volle maan? Deze stiltewandeling is een unieke kans om dit eens mee te maken. Misschien kun je zelfs de silhouetten van de wilde paarden bewonderen. Of verstopt de volle maan zich misschien achter de wolken? Wandel mee, zet je zintuigen op scherp en geniet van de donkerte.
Zondag 1 februari Filmochtend beschermers: documentaire ‘de Uitzetting’
10:00 uur – 10:45 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten
In augustus 2025 kocht Het Groninger Landschap het ‘Ambonezenbosje’ in de Carel Coenraadpolder aan om natuur, landschap en cultuurhistorie te behouden. Om de bijzondere en aangrijpende geschiedenis van het gebied beter in beeld brengen, vertonen we de documentaire ‘De Uitzetting’.
Vrijdag 6 februari De uilen op Ennemaborg
19:30 uur – 22:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda
Het Groninger Landschap organiseert een avond over uilen met een lezing van Andre Eijkenaar van de Kerkuilenwerkgroep, gevolgd door een wandeling op Landgoed Ennemaborg. Tijdens deze sfeervolle excursie maak je kans om de kerkuil en bosuil te horen én misschien zelfs te zien.
Zaterdag 7 februari Microscoopmiddag (jeugd)
14:00 uur – 14:45 uur en 15:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen
Kom de natuur bewonderen onder de microscoop. Ook benieuwd hoe een vleugel van een vlinder er onder de microscoop uitziet? Of de botjes van een muizenschedeltje? Kom dan langs op deze middag in ons bezoekerscentrum. Neem gerust ook je eigen natuurvondst mee!
Zondag 8 februari Wandeling naar de Punt van Reide
11:00 uur – 13:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten
Bewonder tijdens deze bijzondere wandeling de weidse vergezichten over de Dollard, met drooggevallen platen en foeragerende vogels. Onze gidsen nemen je mee over de normaal gesloten Punt van Reide, waar je resten van de verdwenen wierde Westerreide en sporen uit de Tweede Wereldoorlog kunt zien. Na afloop passeer je het bunkercomplex Batterij Fiemel, dat je op eigen gelegenheid kunt bezoeken. In het Bezoekerscentrum kun je afsluiten met een warme drank.
Bron: Het Groninger Landschap