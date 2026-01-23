Adviesraad Sociaal Domein Pekela zoekt nieuwe leden

PEKELA – Wil jij meedenken over hoe je de gemeente Pekela sociaal houden voor iedereen? Ter versterking zoekt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Pekela twee enthousiaste inwoners die hun stem willen laten horen. De verwachte tijdsinvestering is gemiddeld 8 uur per maand. Aanmelden kan tot en met zondag 1 februari 2026.
De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van Pekela. Zij adviseren het gemeentebestuur over sociale onderwerpen die veel mensen raken. Zo gaf de raad het afgelopen jaar advies over de Sport- en Beweegnota (hoe stimuleren we inwoners om meer te bewegen?) en de Woonzorgvisie (hoe zorgen we voor passende woon- en zorgvoorzieningen voor iedereen?).
Op dit moment is het thema werk en inkomen nog onvoldoende vertegenwoordigd binnen de raad. Daarom worden er inwoners gezocht met affiniteit of ervaring op dit gebied, bijvoorbeeld met de Participatiewet. Maar ook als jouw interesse ergens anders ligt, ben je van harte uitgenodigd om te reageren.
‘Wij geven de gemeente advies vanuit het perspectief van inwoners,’ legt Hennie Hemmes, onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad uit. ‘Daarom is het belangrijk dat onze raad bestaat uit Pekelders, jong, oud en wonend in de verschillende dorpskernen van Pekela. We moedigen in het bijzonder ook jongeren en jongvolwassenen aan om zich aan te melden. Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren, ook als je geen expert bent. En het is ook gewoon leuk en leerzaam om te doen!’
Wil jij meedenken over sociale thema’s in onze gemeente en invloed uitoefenen op beleid? Meld je dan aan tot uiterlijk zondag 1 februari 2026 via www.pekela.nl/vacatures. Iemand van de Adviesraad neemt dan contact met je op. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 13 februari.
Bron: Gemeente Pekela