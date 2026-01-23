CDA Stadskanaal: Vaststellen van de omgevingsvisie een belangrijke stap voor de toekomst van Stadskanaal

STADSKANAAL – Mooi nieuws! Het vaststellen van de omgevingsvisie is een belangrijke stap voor de toekomst van Stadskanaal.
Dat de gemeenteraad via amendementen het beleid heeft verbeterd zodat het beter aansluit bij de lokale behoeften, laat zien dat er goed is geluisterd naar de inwoners.
Van de in totaal zes amendementen die tijdens de vergadering zijn ingediend, hebben vijf amendementen een meerderheid behaald. De aangenomen amendementen, die mede op ons initiatief zijn ingediend, hadden betrekking op de volgende onderwerpen:
⦁ Recreatie: De gemeente gaat voorlopig het besluit over grootschalige recreatieplannen uitstellen totdat het beleid ten behoeve van recreatie is vastgesteld.
⦁ Wonen: De gemeente maakt het mogelijk om woningen te bouwen op grasvelden die tijdelijk zijn ingezaaid. Deze velden worden niet gezien als blijvend groen, waardoor bouwen mogelijk blijft en rommelige situaties worden voorkomen.
⦁ Bedrijven: Bedrijven met een groot oppervlak én veel werkgelegenheid blijven altijd welkom in de gemeente.
⦁ N366: De gemeente zal zich, in tegenstelling tot wat het oorspronkelijke collegeprogramma voorstelde, wél actief gaan inzetten voor de verdubbeling van de N366.
⦁ Groene Wig: De Groene Wig is het groene gebied rondom het centrum van Stadskanaal. Het uitgangspunt blijft een sterk groen en parkachtig karakter, waarbij de raad realistisch omgaat met de bestaande bebouwingsdichtheid, omdat een afname van het bebouwingsoppervlak, zoals oorspronkelijk voorgesteld in de omgevingsvisie, niet altijd wenselijk of betaalbaar is.
Het zesde amendement over gewasbeschermingsmiddelen is niet aangenomen. Het CDA had dit graag anders gezien en benadrukt dat het gebruik van deze middelen thuishoort binnen een landelijke of regionale aanpak, aangezien hiervoor al uitgebreid nationaal en Europees beleid bestaat. Verdere gemeentelijke specificering acht het CDA daarom onwenselijk voor onze boeren.
Het CDA stemde voor het amendement, maar een meerderheid van de raad wees het af. Om de raad beter te informeren heeft het CDA voorgesteld gezamenlijk een bezoek te brengen aan proefboerderij ’t Kompas van Wageningen Plant Research in Valthermond, om inzicht te krijgen in de praktijk en de huidige stand van zaken.
Het CDA is blij met de constructieve houding van de raad en met het feit dat vijf van de zes amendementen, die de leefomgeving van onze inwoners positief beïnvloeden, een meerderheid heeft behaald. Wij zien de toekomst met vastberadenheid tegemoet en zijn klaar om in de volgende raadsperiode voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoering van deze aangescherpte omgevingsvisie, ten behoeve van de verdere doorontwikkeling van Stadskanaal en haar dorpen en kernen.
Heeft u vragen of wilt u eens in gesprek?
Gerard Weinans
CDA Stadskanaal
g.weinans@stadskanaal.nl
Bron: Aike Blaauw
CDA Stadskanaal