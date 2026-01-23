D66 presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt. Kevin Wójcik nieuwe lijsttrekker

OLDAMBT – D66 Oldambt heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van komende maand bekend gemaakt. De leden kozen unaniem voor huidig fractieondersteuner Kevin Wójcik (22) als nieuwe lijsttrekker. Met deze jonge en betrokken lijst wil D66 verder bouwen aan een toekomstgericht Oldambt.
Op de tweede plek staat Sander Gündogan, die zijn politieke ervaring bij D66 in Castricum meebrengt naar Oldambt. Cora Wiersma, bestuurslid van D66 Provincie Groningen, completeert de top drie. Samen vormen zij een sterke voorhoede van een diverse en gemotiveerde lijst. Huidig fractievoorzitter Henriëtte Davelaar gaf eerder aan zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor een positie in de gemeenteraad. Zij staat als lijstduwer op plek elf. Davelaar blijft actief en nauw betrokken bij D66 Oldambt en zal de fractie en de nieuwe kandidaten met haar ervaring en kennis blijven ondersteunen.
Lijsttrekker Kevin Wójcik kijkt met groot enthousiasme vooruit: “D66 is de partij van het optimisme. Met deze sterke groep kandidaten hebben we alle reden om vol vertrouwen de verkiezingen in te gaan. D66 is inmiddels de grootste partij van Nederland en ook in Oldambt groeit ons ledenaantal snel. Dat laat zien dat mensen ook in onze gemeente echt behoefte hebben aan een positief verhaal vanuit het politieke midden.”
Volgens Wójcik staat D66 voor een gemeente waarin balans centraal staat: “Wij werken aan een Oldambt waar mens, natuur en economie in evenwicht zijn. Waar ondernemers de ruimte krijgen, waar iedereen gezond en betaalbaar kan wonen en waar groen altijd dichtbij is. Een gemeente met een bruisende stad en levendige dorpen waar je graag wilt opgroeien én oud wilt worden. Op 18 maart laten we zien: het kan wél.”
Bron: D66 Oldambt