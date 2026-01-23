Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en een verhoal deur Kineke Kuper van Biblionet. Gasten zijn Tinus Jeuring en Henk Blaauw van Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Henk Guchelaar. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt hij met Friggo Visser over de Nijjoarsveziede van het keramisch museum Goedewaagen. Er is een oproep van het Oranjefonds voor vrijwilligers voor NL Doet (en welke activiteiten vinden er plaats in Westerwolde en Pekela). Hij besteedt aandacht aan het Art & Tech Lab voor kinderen van Club P.KEL. Cabaretière Janneke Jager vertelt over haar plan om als Groningers samen te zingen voor vrijheid, thuis en waakzaamheid. We horen hoe je kunt deelnemen aan een Goede voornemens wandeling en Geert Smit doet verslag van de jaarlijkse rommelmarkt in Manege De Driesporen in Onstwedde.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
