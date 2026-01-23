Festival Grasnapolsky zet stap richting publiek met verlaagde ticketprijzen en betere bereikbaarheid

GRONINGEN – Terwijl festivalprijzen stijgen, kiest Grasnapolsky voor het tegenovergestelde. Vanaf zaterdag 25 januari 11:00 uur start de kaartverkoop voor het festival op 14, 15 en 16 mei 2026 in Groningen.
De verhuizing naar Groningen stad maakt het festival toegankelijker dan ooit. De EMG en Zakkenloods liggen op acht minuten fietsen van Groningen Centraal. Groningers kunnen nu thuis slapen als ze willen en bezoekers uit de rest van Nederland hebben geen extra kosten meer voor pendelbussen of parkeren. Ook zijn er meer mogelijkheden voor overnachting in de directe omgeving van het festival.
De kaartverkoop start met Blind Passe-partouts in beperkte oplage. Voor trouwe bezoekers die het Grasnapolsky-gevoel kennen en weten wat het betekent om artiesten te zien voor hun grote doorbraak. En voor nieuwe bezoekers: de kans om het festival te ontdekken tegen het laagste tarief, voordat de line-up bekend is. Later komen reguliere passe-partouts in de verkoop. Ook komen er groepstickets en dagkaarten beschikbaar.
Over Grasnapolsky
Grasnapolsky is het festival waar acts beginnen voordat ze de grote zalen uitverkopen. Froukje, Goldband, Tamino, S10 en Bazart speelden hier in een vroeg stadium van hun carrière. Het festival presenteert jaarlijks zo’n 50 opkomende muzikanten, theatermakers, dichters en beeldend kunstenaars. Bezoekers gaan op ontdekkingstocht in de setting van bijzonder erfgoed. Van intieme sessies tot grote concerten, van installaties tot expedities. Voor de muziekindustrie werkt een optreden op Grasnapolsky als kwaliteitsstempel: deze act is klaar voor de volgende stap.
Grasnapolsky heeft altijd voor bijzonder erfgoed gekozen. Van 2014 tot 2018 vond het festival plaats bij zendstation Radio Kootwijk op de Veluwe. In 2019 volgde de verhuizing naar Scheemda, naar strokartonfabriek De Toekomst. Na een transitiejaar in 2025 vindt het festival nu een nieuw thuis in de EMG en de Zakkenloods aan het Eemskanaal in Groningen.
Praktisch
- Start kaartverkoop: zaterdag 25 januari, 11:00 uur
Meer informatie
Lees meer over Grasnapolsky 2026 op: www.grasnapolsky.nl
Bron: Grasnapolsky