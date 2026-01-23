Fotoactie ‘Oldambt door jouw ogen’ is nu al een succes: inwoners laten trots én verbeterpunten zien

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt (GBO) is sinds vorig jaar bezig met de fotoactie ‘Oldambt door jouw ogen’. De actie blijkt nu al een succes: inmiddels zijn er veel inzendingen binnengekomen uit de hele gemeente Oldambt. De foto’s geven niet alleen een prachtig beeld van mooie plekken, maar laten óók zien waar inwoners zich zorgen over maken of waar verbetering nodig is. De mooiste inzendingen maken kans op een plek in de GBO-jaarkalender van 2027.
Pascal Meinders, fractieondersteuner en kandidaat-raadslid voor GBO:
“De inzendingen laten zien hoe trots mensen zijn op Oldambt. Tegelijkertijd krijgen we door de foto’s ook een eerlijk en soms confronterend beeld van plekken die aandacht verdienen. Een aantal kritische plekken was mij al bekend, maar sommige foto’s hebben mij écht doen schrikken. Neem bijvoorbeeld de kantine bij de ijsbaan in Beerta. Zulke signalen moeten we serieus nemen.”
Volgens GBO is dat precies de kracht van de fotoactie: inwoners laten Oldambt zien zoals zij het ervaren positief én kritisch. De beelden helpen om met elkaar het gesprek aan te gaan over leefbaarheid, onderhoud, veiligheid en uitstraling in dorpen en wijken.
Inzendingen kunnen onder meer gaan over werk en ondernemerschap, scholen, erfgoed, sport en verenigingen, landbouw en streekproducten, zorg, natuur en het straatbeeld etc.
Meedoen
Foto’s kunnen tot en met 28 februari 2026worden gemaild naar secretariaat@gemeentebelangenoldambt.nl, met naam, adres en eventueel een korte omschrijving.
•Bestanden bij voorkeur JPG of PNG en in hoge resolutie
•Voor herkenbare personen is toestemming vereist
•Insturen mag ook meerdere keren
•De mooiste inzendingen maken kans op een plek in de GBO-jaarkalender 2027
Meedoen loont: iedereen die een foto instuurt krijgt de GBO-jaarkalender. We sturen ’m op, of ik kom ’m gewoon even langsbrengen.
Bron: Pascal Meinders