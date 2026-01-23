GroenLinks-PvdA brengt werk bezoek aan kinderopvang Kideo in Winschoten

WINSCHOTEN – Raadsleden van GroenLinks-PvdA Oldambt brachten onlangs een werkbezoek aan kinderopvang Kideo aan de Oudewerfslaan in Winschoten. Directeur Janet Mensinga gaf een rondleiding door het karakteristieke pand uit 1930, dat zich momenteel in de laatste fase van renovatie bevindt. Het pand is sinds medio vorig jaar al in gebruik voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Kideo is gevestigd in een voormalige lagere school en combineert de historische uitstraling van het gebouw met een moderne, warme inrichting. De verbouwing is grotendeels uit eigen middelen gefinancierd en maakt uitbreiding mogelijk tot opvang voor circa 60 kinderen.
Tijdens het bezoek werd uitgebreid gesproken over de pedagogische visie van Kideo. Het kinderdagverblijf werkt volledig met biologische voeding en stimuleert kinderen om spelenderwijs te ontdekken en zich zelfstandig te ontwikkelen. Ook wordt veel aandacht besteed aan rust en slaap, onder andere door kinderen buiten te laten slapen in speciale slaapcabines, de zogeheten Lutje Potjes.
Daarnaast kwam de verkeersveiligheid rond het pand aan bod. Het zou mooi zijn wanneer er een zebrapad ter hoogte van de kinderopvang zou komen, waardoor er een veilige oversteekmogelijkheid wordt gecreëerd.
GroenLinks-PvdA kijkt terug op een waardevol bezoek en neemt de inzichten uit het gesprek
mee in het verdere raadswerk.
Bron en foto’s: Aart-Jan Langbroek