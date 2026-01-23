Inwoners krijgen informatie over verduurzamen tijdens GOUD Bespaarcafé

TER APEL – In Ter Apel vond een GOUD Bespaarcafé van de gemeente Westerwolde plaats. Inwoners konden er terecht voor informatie over woningisolatie, energiebesparing en subsidiemogelijkheden.
Tijdens de bijeenkomst waren adviseurs aanwezig om vragen te beantwoorden en inwoners te helpen bij het aanvragen van subsidies. Ook konden bezoekers voorbeelden bekijken van isolatiemaatregelen.
Wethouder Henk van der Goot gaf aan dat er inmiddels meer subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn. “Meer inwoners kunnen nu gebruikmaken van subsidies om hun woning te verduurzamen,” aldus Van der Goot.
Het GOUD Bespaarteam ondersteunt inwoners gratis bij vragen over verduurzaming en het aanvragen van subsidies.
Malou Vos