Jongen (9) vermist in Veendam

VEENDAM – De politie vraagt via Burgernet uit te kijken naar een vermiste jongen uit Veendam.
In verband met een vermissing in Veendam is de politie op zoek naar een jongentje met het volgende signalement:
* Ongeveer 9 jaar oud
* 160cm lang
* Lichtgetinte huidskleur
* Slank postuur
* Donker haar
* Rood tshirt met lange mouwen en blauwe tekst, donker groene rib broek.
De jongen loopt op blote voeten en zonder jas. Hij is voor het laatst gezien in de omgeving van de J.G. Pinksterstraat in Veendam.
Tips? Bel nu 112
Bron: Burgernet