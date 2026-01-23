Kinderdagverblijf in Veendam ontruimd na gaslek in kruipruimte

VEENDAM – De brandweer Veendam werd donderdagochtend gealarmeerd vanwege een melding gaslekkage bij kinderopvang Prokino in Veendam.
Een monteur ontdekte een gaslek in de kruipruimte waarna 112 werd gebeld. De kinderopvang aan de Somerlustweg werd vervolgens ontruimd. De aanwezige kinderen werden op een andere locatie ondergebracht.
De brandweer, die snel ter plaatse was, deed metingen in het gebouw. Ook werd de ruimte geventileerd. Het is niet duidelijk hoe het lek is ontstaan.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie