Kinderen en bewoners ontmoeten elkaar tijdens project Jong adopteert Oud

BLIJHAM – Basisschoolleerlingen van OBS De Wiekslag uit Blijham hebben deze week een bezoek gebracht aan Zorgcentrum de Blanckenborg in Blijham. Dit gebeurde in het kader van het project Jong adopteert Oud, waarbij kinderen mensen met dementie ontmoeten om eenzaamheid te doorbreken en begrip te vergroten.
Het project is een initiatief van Alzheimer Nederland en richt zich op leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Voorafgaand aan het bezoek kregen de kinderen theorielessen en opdrachtboekjes, zodat zij goed voorbereid waren op de ontmoeting met de bewoners.
In Zorgcentrum de Blanckenborg waren verschillende activiteiten ingericht. Zo deden kinderen en bewoners samen mee aan een beweegactiviteit, een creatieve bezigheid en een muzikale bingo. De activiteiten sloten aan bij de wensen en mogelijkheden van de bewoners.
Volgens Christie Koopman, coördinator welzijnsorganisatie en vrijwilligers bij Zorgcentrum de Blanckenborg, zijn de ontmoetingen waardevol voor beide groepen. “Je ziet dat bewoners echt opbloeien door het contact met de kinderen. Tegelijkertijd leren de leerlingen op een heel natuurlijke manier wat dementie is.”
Ook de bewoners genieten zichtbaar van het bezoek. Een van hen vertelt: “Ik vind het heel gezellig. Die kinderen brengen leven in de groep.”
De organisatie hoopt dat het project bijdraagt aan meer begrip voor dementie en aan een dementievriendelijkere samenleving. “Het draait om contact en verbinding,” aldus Koopman. “Dat is waar dit project om gaat.”
Tekst en video: Malou Vos
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik hier voor meer foto’s.