Komende nacht en zaterdagochtend in het noorden en noordoosten verraderlijke gladheid door ijzel

GRONINGEN – Vanavond is het in het noorden en noordoosten plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten (code geel).
In de loop van de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend kan het in het noorden en noordoosten van het land verraderlijk glad worden door ijzel en in Groningen mogelijk ook door sneeuw. Hiervoor geldt code oranje.
Aan het einde van zaterdagochtend wordt het droog, maar mogelijk valt er in de middag in het noordoosten nog af en toe sneeuw. Vanaf het einde van zaterdagmiddag en in de loop van zaterdagavond is er de noordoostelijke helft wederom kans op plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Hiervoor geldt vanaf zaterdagmiddag in het noordoostelijke deel van het land code geel.
Bron: KNMI