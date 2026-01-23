DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Emsland/Grafschaft Bentheim

In het gebied dat onder de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim valt, vonden vanaf de vroege ochtenduren als gevolg van gladheid talrijke verkeersongevallen en incidenten plaats. Om 13:30 uur waren er in totaal 170 incidenten geregistreerd, waaronder negen ongevallen met lichtgewonde personen. Rond het middaguur verbeterde het weer en daarmee daalde ook het aantal incidenten. Het hoge aantal ongevallen leidde tot aanzienlijke wachttijden voor de betrokkenen. Deze werden met voorrang behandeld en zo snel mogelijk afgehandeld. Wegen in Emsland en Grafschaft Bentheim werden volledig afgesloten. Het verkeer kwam volledig tot stilstand op de K328/K36 tussen Elbergen en Lohne. Verschillende voertuigen waren van de weg geraakt. Het Duitse Rode Kruis (DRK) in Wietmarschen zorgde voor warme dranken voor ongeveer 60 mensen die daar vastzaten, sommigen al sinds 4:30 uur ’s ochtends. Ondertussen strooiden de wegwerkers van Bawinkel en Neuenhaus handmatig strooizout over het gehele wegvak, aangezien zelfs met een Unimog rijden onmogelijk was. De weg werd rond 11:30 uur weer opengesteld voor verkeer. Op de B402 in Haselünne vond een aanrijding plaats tussen twee vrachtwagens, waarbij een vat met gevaarlijke stoffen beschadigd raakte. De zeer bijtende stof lekte eruit, waardoor een bedrijf moest worden ingeschakeld voor de opruiming. Er raakte niemand gewond. De politie roept alle burgers op om onnodige reizen te vermijden. Vooral vanavond worden er weer zeer gladde wegen verwacht.

Leer/Emden

Sinds vanochtend hebben er in het gebied Leer/Emden talloze verkeersongevallen plaatsgevonden als gevolg van gladheid. Ook de snelwegen zijn zwaar getroffen. De A31 werd in de richting van Leer tussen de knooppunten Riepe en Neermoor volledig afgesloten. De politie verzocht automobilisten het gebied te mijden en adviseerde automobilisten die in de file vastzaten geen U-bochten te maken. Om 11:40 uur waren er in totaal 54 ongevallen als gevolg van gladheid geregistreerd. Gelukkig ging het in de meeste gevallen slechts om lichte schade. In veel gevallen loopt het onderzoek naar de ongevallen nog. In de stad Leer zijn 18 ongevallen geregistreerd en in het district Leer 8. Er waren 17 ongevallen op de A31 en 11 op de A28.

Wippingen

Tussen 19.15 en 19.30 uur is gisteren aan de Fehnstraße bij een woning ingebroken. Nadat de daders zich toegang tot de woning hadden verschaft en de kamers hadden doorzocht, gingen ze er met o.a. sieraden vandoor. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg 04961 – 9260.

Haren

Bij een ongeval op de Ter Apeler Straße (B408) is gistermiddag om 14.10 uur een 38 jarige fietser ernstig gewond geraakt. De man fietste aanvankelijk op het fietspad richting Nederland, toen hij om onbekende redenen rechts naar de rijbaan uitweek. Daar werd hij door een tegemoetkomende vrachtwagen geschept. Het slachtoffer werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De 59 jarige vrachtwagenchauffeur bleef voor zover bekend ongedeerd. De weg is enige tijd voor onderzoek en berging afgesloten geweest.

Tussen 19 en 21 januari is aan de Mittelstraße, ter hoogte van nummer 6, een raam van een bushokje vernield. Ook aan de B408 is ter hoogte van de afslag naar Hinterm Busch een bushokje vernield. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Haren 05932 72100.

Surwold

Bij een ongeval ter hoogte van het Querkanal zijn gisteren rond het middaguur twee personen ernstig gewond geraakt. Een 71 jarige bestuurster van een Opel Signum zag de Audi A3 van een 22 jarige man over het hoofd toen zij de weg in de richting van de Heuweg wou oversteken. Beide betrokkenen zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De materiële schade wordt op 17.000 euro geschat.

Bunde

Gistermiddag wou een 95 jarige bestuurder van een Ford Fiesta om 16.25 uur vanaf de Kirchstraße naar rechts afslaan naar de Weenerstraße. Hij zag daarbij de van links komende VW Caddy van een 56 jarige man over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding raakten beide auto’s dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. Er raakte niemand gewond.

Papenburg

Om 17.50 uur gistermiddag heeft een onbekend persoon een poging gedaan een bakkerij aan het Hauptkanal rechts te overvallen. De vermomde man bedreigde een medewerkster met een wapen. Zij wist naar buiten te vluchten. De dader is er zonder buit vandoor gegaan. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg 04961 – 9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland