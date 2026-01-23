Opname kerkdienst vanuit de protestantse gemeente Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 25 januari zenden we een opname van zondag 19 januari 2025 vanuit de protestante gemeente in Vlagtwedde uit. (herhaling)
Voorganger: Ds. van der Vrie
Schriftlezing: Jesaja 62 vers 1-5 & Openbaring 19 vers 6-9 & Johannes 2
Thema “De bruiloft van Kanaän”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 25 januari uitgezonden en maandagavond 26 januari om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs