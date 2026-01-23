Pubquiz K6 in ’t Ganzenust

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

VRIESCHELOO – Op zaterdag 14 maart organiseert stichting K6 Tegen Kanker in ’t Ganzenust in Vriescheloo wederom een Pubquiz. De presentatie is in handen van Tedo Swarts.

In 10 spelrondes met verschillende onderdelen kunnen teams van 4 personen meedingen naar ere – prijzen. Maar belangrijker, de inschrijfgelden gaan volledig naar Against Cancer, waar K6 in deze actieperiode geld voor inzamelt.

Verdere informatie:

– opgeven via inschrijven&k6tegenkanker.nl

– teams dienen te bestaan uit 4 personen 

– teams bedenken hun eigen teamnaam

– na inschrijving ontvangen de teams een e-mail met alle nodige informatie 

Www.k6tegenkanker.nl

