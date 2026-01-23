PVV Stadskanaal gooit het roer rechtsom, naar Stuurboord

STADSKANAAL – De PVV Stadskanaal maakt vandaag bekend dat de partij voor het eerst in de geschiedenis deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Stadskanaal van 2026. Met een daadkrachtig en lokaal verankerd team wil de Partij voor de Vrijheid een krachtig, rechts geluid laten horen in de gemeenteraad: duidelijke politiek, minder bureaucratie en de belangen van de inwoners stevig op één.
Jan Lubben is aangewezen als lijsttrekker. Hij zegt: “Het is tijd dat een rechtse stem van de inwoners van de gemeente Stadskanaal eindelijk wordt gehoord. Met een sterk team zetten we een nieuwe stap: voor het eerst de gemeenteraad in, voor echte verandering, niet voor mooie praatjes.”
PVV Stadskanaal maakt de eerste 7 namen van de lijst bekend:
- Jan Lubben – Lijsttrekker
- Wim Jansingh
- Melissa Kruize
- Arnold Boog
- Suus Schokker
- Marc Postema
- Harm Jan Lubben
De volledige lijst volgt binnenkort op de website. Tevens publiceert de PVV op hun website
www.pvvstadskanaal.nl de standpunten en het verkiezingsprogramma ‘StuuRboord’. Een programma die recht doet aan de inwoners van Stadskanaal, een programma met gezond Groninger verstand.
De PVV Stadskanaal ziet de verkiezingsdeelname als een historisch moment en heeft groot vertrouwen in deze eerste, krachtige ploeg kandidaten die zich willen inzetten voor een nieuw rechts geluid in de lokale politiek van de gemeente Stadskanaal.
Wil jij ook actief bijdragen? Word dan onderdeel van onze missie en mail naar info@pvvstadskanaal.nl
Bron: PVV Stadskanaal