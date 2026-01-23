Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

 Presentatie: Linda Koops.

Welke interviews kunt u vandaag verwachten:

09.15 Malou Vos: Reportage

09.45 Fieke Gosselaar – Meertmoandledder en de Streektoalmoand


10.15 Susanne Visser – Theaterweekend in Theater de Klinker in Winschoten


10.45 Michiel van der spek – Vooruitblik op de Sport

11.15 Malou Vos: Reportage

11.45 Ellen van Klaveren – start Fitclub voor kinderen in Pekela

