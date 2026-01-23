Wat schuilt er onder het Kruisherenklooster in Ter Apel?

TER APEL – Donderdagavond werden door dr. Stijn Arnoldussen de resultaten van de opgravingen bij het klooster in Ter Apel gepresenteerd.

Wat ligt er verborgen onder en rondom het Kruisherenklooster in Ter Apel? Die vraag stond centraal tijdens recent archeologisch onderzoek door eerstejaars studenten Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De opgravingen leverden bijzondere vondsten op die nieuw licht werpen op de geschiedenis van deze plek en zelfs de vraag oproepen of er vóór het huidige klooster uit 1465 al een ouder klooster heeft gestaan.



Donderdagavond werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en toegelicht door dr. Stijn Arnoldussen, universitair hoofddocent Late Prehistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met zichtbaar enthousiasme vertelt Arnoldussen over de vondsten en de manier waarop deze ons helpen het verleden van oude Ter Apel te reconstrueren – van de steentijd tot circa 1935.



Grachten, visvijvers en kloosterleven

De archeologische zoektocht concentreerde zich met name op de oost- en zuidzijde van het klooster. Aan de zuidkant bestond al langer het vermoeden dat hier watergangen hebben gelegen. Oude tekeningen suggereerden grachten en een visvijver, en dit beeld wordt nu bevestigd door de opgravingen. Het patroon van het aangetroffen grachtenstelsel komt overeen met historisch kaartmateriaal. Daarnaast zijn sporen van een visvijver gevonden, waaronder een netloodje. Deze vondsten geven waardevolle inzichten in het dagelijks leven binnen het kloostercomplex. Door dergelijke objecten wordt duidelijk hoe het klooster functioneerde, hoe men leefde en hoe de omgeving werd ingericht.



Was er een voorganger van het klooster?

Het huidige Kruisherenklooster vindt zijn oorsprong in het Duitse Bentlage, waar het moederklooster Sint Gertrudis was gevestigd, aan de Eems bij Rheine. Van daaruit werden vier priesters en enkele lekenbroeders naar Apell gestuurd. Zo ontstond in Westerwolde het klooster Domus Novae Lucis – het Huis van het Nieuwe Licht. Bouwhistorisch onderzoek uit 2021 wijst echter op iets nog ouder. Mogelijk stond hier in de 13e eeuw al een premonstratenzer klooster met de naam Domus Verae Lucis (Huis van het Ware Licht), verbonden aan het klooster van Schildwolde. Het zou ook een omvangrijke uithof kunnen zijn geweest, die in de praktijk als klooster functioneerde. Materialen van dit oudere gebouw zouden later zijn hergebruikt bij de bouw van het Kruisherenklooster.



Een strategische plek door de eeuwen heen

In de middeleeuwen lag Ter Apel op een dekzandheuvelrug, omringd door veen: een eiland in een moeilijk begaanbaar landschap, doorsneden door riviertjes als de Moersloot en de oude Runde (Ruiten Aa). Het klooster vormde een belangrijk knooppunt op de route tussen Groningen en Münster.

Hoewel vaak wordt gezegd dat er “niets” was, bestond het klooster uit een uitgebreid en zelfvoorzienend complex: een smidse, bak- en brouwhuis (het huidige Boschhuis), een ziekenboeg met medicijnen, een schrijfruimte en een eigen tuin aan de noordzijde. Dit kloosterenclave-idee zal naar verwachting in 2027 verder worden onderzocht.



Sporen van bewoning tot in de steentijd

De vondsten reiken nog verder terug in de tijd. Aan de westzijde van het klooster zijn paalfunderingen gevonden van een boerderij van het Gasselte type B (11e–14e eeuw). Daarnaast zijn tijdens de opgravingen pijl- en speerpunten uit de steentijd aangetroffen, wat aantoont dat jagers-verzamelaars hier al actief waren. Dit beeld sluit aan bij eerdere vondsten in de regio, zoals het urnenveld uit de ijzertijd bij Laudermarke.



Ook binnen en rondom het klooster zelf zijn belangrijke ontdekkingen gedaan. Zo zijn aan de oostzijde funderingsresten van een bijgebouw en een kelder blootgelegd. Onder de keldervloer werden twee runderen aangetroffen, vermoedelijk een middeleeuws verlatingsoffer. Verder wijzen baksteenformaten, kruisverbanden en hergebruikte materialen op meerdere bouwfasen tussen de 13e en 15e eeuw.



Mysterie blijft

Hoewel veel aanwijzingen wijzen op eerdere bebouwing en mogelijk zelfs een klooster vóór 1465, blijft de periode tussen de 11e en 14e eeuw deels in nevelen gehuld. Verdere archeologische en bouwhistorische onderzoeken zullen moeten uitwijzen hoe deze puzzel precies in elkaar zit. Eén ding is echter zeker: de plek van het Kruisherenklooster in Ter Apel kent een lange en rijke geschiedenis, waarin menselijke activiteit en bewoning al sinds de steentijd een rol spelen.

André Dümmer