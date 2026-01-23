Westerwolde krijgt er 12 hectare bos bij

WESTERWOLDE – De komende weken krijgt Westerwolde er 12 hectare nieuw bos bij, direct grenzend aan het bestaande bos in Jipsingboertange.

Door boswachter Jelka Vale:

Bij het bestaande bos in Jipsingboertange kregen wij de kans om een stuk grond te kopen. Voor mij als boswachter voelt dat als investeren in de toekomst: meer ruimte voor natuur, meer schaduw op warme dagen en op termijn een sterker en mooier bosgebied. Bos groeit langzaam. Wat we nu planten, is er niet voor morgen of volgend jaar, maar voor de generaties na ons. Tegelijkertijd snap ik heel goed dat het vragen oproept als er ineens iets verandert in je directe omgeving. Daarom wil ik graag uitleggen wat we gaan doen en waarom.

Westerwolde en bos: een lange geschiedenis

In Westerwolde beheren we nu ongeveer 875 hectare bos. Dat zijn heel verschillende bossen: van oude, robuuste bosgebieden zoals de Ter Apelerbossen tot jongere bossen zoals het Engbert Drenthbos. Met dit nieuwe bos komt er geen ‘los stukje groen’ bij, maar versterken we het bestaande bosgebied. Ten westen van het huidige bos in Jipsingboertange planten we 12 hectare nieuw bos aan, direct aansluitend op wat er al is. Zo groeit het gebied uit tot één geheel.

Hoe gaat het eruitzien?

Bij het ontwerp hebben we goed gekeken naar het landschap en naar het bestaande bos. Zo trekken we de lanenstructuur door in het nieuwe bos, voor rust en herkenbaarheid. Aan de zuidwestkant ligt, net buiten het plangebied, een lichte verhoging in het landschap. In plaats van daar gewoon bomen op te planten, kiezen we ervoor om dit accent te benadrukken. Daar komt een open veld met lage vegetatie, in een halfronde vorm. Die vorm is bewust gekozen: hij verwijst naar de halfronde open plek van het Lange Bos, aan de overkant van de Jipsingboertangerweg. Zo ontstaat er samenhang in het landschap.



Rekening houden met de omgeving

Bij dit plan hebben we geluisterd naar wensen en zorgen van omwonenden. Zo planten we langs de randen niet meteen hoge bomen, maar struiken. Dat zorgt voor een geleidelijke overgang tussen open gebied en bos, in plaats van een abrupte groene wand. Die struiken zijn bovendien bloeiend en besdragend, wat gunstig is voor insecten en vogels. Zo heeft deze keuze niet alleen een landschappelijk, maar ook een ecologisch voordeel.



Wat voor bos wordt het?

Het nieuwe bos wordt een multifunctioneel bos, net als het aangrenzende bos. Dat betekent dat het meerdere functies heeft: ruimte voor natuur, voor beleving en voor houtproductie.

We planten boomsoorten die hier van nature goed passen en die je ook in de oudere bossen in de omgeving terugziet, zoals zomereik, winterlinde, ruwe berk en populier. Die mix zorgt niet alleen voor variatie in het bosbeeld – in kleuren, vormen en door de seizoenen heen – maar ook voor meer veerkracht. Niet elke boom reageert hetzelfde op droogte, storm of ziekten, en juist die variatie maakt het bos sterker, gezonder en aantrekkelijk om doorheen te wandelen.

Waarom het gebied tijdelijk is afgerasterd



Een vraag die vaak terugkomt, gaat over het raster. Dat staat er niet om mensen buiten te houden, maar om jonge bomen een eerlijke start te geven. Reeën zijn dol op jong groen en gebruiken jonge stammetjes om hun geweien aan te vegen. Dat hoort bij hun natuurlijke gedrag, maar voor net aangeplante bomen kan dat funest zijn. In kleinere aanplantprojecten werken we soms met plantkokers. Bij een gebied van deze omvang is dat simpelweg niet haalbaar. Daarom kiezen we hier voor rasterbescherming.



Wandelaars kunnen via een klaphek het gebied gewoon in en door het nieuwe bos wandelen. In het begin loop je door écht jong bos, met kleine boompjes en veel licht. Dat voelt misschien nog niet helemaal als bos, maar ook dat heeft zijn eigen charme.

Een lokale stap in een grotere opgave

In heel Nederland werken we aan het versterken en uitbreiden van bos. Dat doen we voor biodiversiteit, voor het vastleggen van CO₂ en om fijne plekken te creëren waar mensen kunnen wandelen en tot rust komen. Met dit nieuwe bos van 12 hectare, en het kinderbos dat we in Sellingen gaan realiseren, hebben we in Westerwolde ongeveer 900 hectare bos. Hier in Jipsingboertange begint het met: jonge aanplant, open plekken en straks de eerste sporen van dieren die dit nieuwe bos weten te vinden. Ik kijk er nu al naar uit om te zien hoe dit nieuwe bos langzaam zijn eigen verhaal gaat vertellen.

Jelka Vale, Staatsbosbeheer