Winterse ode aan The Cats in theater vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdag 30 januari 2026 brengt tributeband The Story of The Cats een warme en nostalgische avond naar theater vanBeresteyn. In deze muzikale tribute staan de grote hits én verborgen parels van The Cats centraal, de legendarische grondleggers van de palingsound.
The Cats is één van de succesvolste bands uit de Nederlandse popgeschiedenis. Met hun herkenbare sound scoorden zij een indrukwekkende reeks hits, zowel in binnen- als buitenland. The Story of The Cats brengt 30 januari een sfeervol eerbetoon aan deze iconen, uitgevoerd door een groep bevlogen topmuzikanten.
In winterse sferen komen bekende klassiekers en minder bekende juweeltjes samen in een avond vol melancholie en muzikaliteit. Sluit je ogen, laat je meevoeren en waan je even aan de Volendamse dijk, met de muziek van The Cats en de zilte zeelucht bijna tastbaar aanwezig.
Datum: Vrijdag 30 januari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn