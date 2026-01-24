Bouwplan Thuis in Wonen brengt bouwen, wonen en inspiratie samen

ASSEN – Van donderdag 29 tot en met zaterdag 31 januari vindt in De Bonte Wever in Assen de woon- en bouwbeurs Bouwplan Thuis in Wonen plaats. Al bijna 30 jaar is Bouwplan een vertrouwd evenement in Noord-Nederland voor iedereen met plannen of ideeën rondom wonen.
Tijdens de beurs komen alle woonvragen samen: van nieuwbouw en verbouw tot verduurzaming, interieur en tuin. Bezoekers ontmoeten een breed scala aan specialisten en standhouders die helpen bij het maken van keuzes, het opdoen van inspiratie en het krijgen van persoonlijk advies.
Inhoud, advies en interactie
Naast de beursvloer is er een uitgebreid inhoudelijk programma. Bezoekers kunnen presentaties bijwonen over onder andere duurzaam en betaalbaar bouwen, biobased bouwen, slim gasloos wonen en collectieve zelfbouw. Daarnaast zijn er persoonlijke adviesgesprekken met architecten en vakspecialisten, waarvoor vooraf via de website van de beurs kan worden ingeschreven.
Een bijzonder onderdeel is de workshop ‘Dromen over collectief wonen’, waarin deelnemers actief kennismaken met nieuwe woonvormen als ecodorpen, woonerf delen, meergeneratiewonen en andere gezamenlijke bouwinitiatieven in een collectief particulier opdrachtgeverschap.
Volop beleving en extra’s
Bouwplan biedt ook volop beleving. Op het gebied van interieur en styling is er een presentatie van tv-interieurstylist Theo-Bert Pot. Op vrijdag en zaterdag is er live cooking met tv-kok Ramon Brugman, aangevuld met een gezellige wijnproeverij op donderdag. Daarnaast zijn er diverse publieksacties, zoals Kraak de Kluis’, een inbraakhoek met tips voor woningbeveiliging en winacties met mooie prijzen zoals interieur- en kookboeken, magnetrons en zelfs een wijnkoeler!
Praktische informatie
Bouwplan Thuis in Wonen vindt plaats in De Bonte Wever, Kortbossen 1 in Assen.
De beurs is geopend op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Achter de Bonte Wever (kortbossen) is gratis parkeergelegenheid.
Meer informatie is te vinden op beursbouwplan.nl
Bron: Organisatiebureau Plan Effect