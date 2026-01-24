Bouwplan Thuis in Wonen brengt bouwen, wonen en inspiratie samen

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 24 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW HEEL GLAD | IJZEL EN OOK SNEEUW

Ook vandaag is het heel glad op de straat want het is vannacht weer gaan ijzelen en dat gaat door want er valt nog regelmatig wat regen of motregen bij temperaturen rond -2 en een matige oostenwind. Dat maakr dus dat er nog ijzel optreedt en er kan ook ijsregen vallen. In de loop van de middag kan het af en toe ook gaan sneeuwen, al zal dat niet veel worden. We hebben vandaag dus flinke winterse ongemakken. De maximumtemperatuur is -1 tot 0 graden.

Vanavond en vannacht daalt het weer tot ongeveer -2 met vanavond soms wat sneeuw of motsneeuw, maar vannacht is het droog met enkele opklaringen. Morgen is af en toe zon en daardoor zal het een stuk aangenamer zijn. Maar het is koud want de temperatuur komt ‘s middags maar net boven nul en er blijft een matige oostenwind staan (windkracht 3 tot 4).

Maandag is het opnieuw bewolkt en vanuit het oosten kan het af en toe gaan sneeuwen. Maximum maandag rond het vriespunt. Dinsdag is het droog en daarna is het wisselvallig met soms regen of sneeuw, bij maxima rond +2 en nacht-temperaturen rond het vriespunt. Dat geeft vaak gladheid op de weg, want pas aan het eind van de week en volgend weekend lijkt de temperatuur verder omhoog te gaan.