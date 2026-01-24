Busje botst tegen boom op de N33 bij Wildervank

WILDERVANK – Een busje is zaterdagochtend even na 07:00 uur op de N33 ter hoogte van Wildervank tegen een boom gebotst.
De bestuurder verloor vermoedelijk door de gladheid de controle over zijn voertuig, waarna de bus van de weg raakte. De weg was op het moment van het ongeval spekglad. De hulpdiensten waren snel ter plaatse.
De bestuurder is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Een rijstrook werd afgesloten. Het verkeer ondervond hiervan geen hinder. De bus werd afgesleept.
Bron en foto: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie