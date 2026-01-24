Filmavond in De Maten trekt volle zaal: “Een droom die uitkomt”

TER APEL, DE MATEN – Dorpshuis De Vluchtweide stond gisteravond, onverwacht volledig vol tijdens de Filmvond, georganiseerd door Stichting De Maten Verbindt. Belangstellenden uit De Maten, Ter Apel, Roswinkel en de omgeving wisten massaal de weg naar het dorpshuis te vinden. Met maar liefst tachtig bezoekers spreekt de organisatie van een groot succes.
“Dit hadden we niet durven dromen,” klonk het zichtbaar verrast bij Stichting De Maten Verbindt. De grote opkomst onderstreepte de behoefte aan ontmoeting en het delen van lokale geschiedenis.
Unieke beelden van het dagelijks leven
Centraal stonden filmopnames van cameraman Hendrikus Davids, die in de loop van zijn leven talloze beelden vastlegde van het dagelijkse leven in buurschap De Maten bij Ter Apel. Het ging om zowel bekende als minder bekende gebeurtenissen, die bij veel aanwezigen herkenning en emotie opriepen.
Zo werden onder andere beelden vertoond van het paasvuur met fakkeloptocht, de Jaarmarkt, een traditie die jarenlang het dorpsleven bepaalde, en de vroegere Zomerspelen, met vaak hilarische taferelen. Ook historische beelden van boer Wijnholds, die zijn land nog ploegde met een paard, maakten diepe indruk op het publiek.
De vertoonde films kwamen tot stand met medewerking van Jan Davids, Jan Veninga, Herman Schlimbach en Benji Pompstra. De catering werd mede verzorgd door De Maten Verbindt-Kids. Zo werden er popcorn en een warm hapje uitgedeeld.
Verbinden door herinneringen
De avond liet zien hoe krachtig gedeelde herinneringen kunnen zijn. Jong en oud raakten met elkaar in gesprek, verhalen kwamen los en oude beelden brachten het verleden opnieuw tot leven. Stichting De Maten Verbindt organiseert dit jaar meerdere activiteiten in het buurschap. Een overzicht is te vinden op www.dematenverbindt.nl en via de Facebookpagina van De Maten Verbindt. De stichting is opgericht met als doel de sociale cohesie en het noaberschap binnen De Maten – onderdeel van Ter Apel – te behouden, versterken en toekomstbestendig te maken. Daarbij staat de kracht van de inwoners centraal: samen bouwen aan een inclusieve gemeenschap waarin ontmoeting, inspiratie en initiatief worden gestimuleerd.
Vooruitblik
In het kader van deze doelstelling staat er later dit jaar nog meer op de agenda. Op 11, 12 en 13 september wordt een groots feestweekend georganiseerd ter gelegenheid van 50 jaar Plaatselijk Belang De Maten. Daarnaast verschijnt medio september een eenmalig magazine over de geschiedenis van De Maten en wat het buurschap door de jaren heen heeft verbonden. Stichting De Maten Verbindt wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Westerwolde, Rabo ClubSupport en het Stichting Gebroeders Hesse Fonds. Carnavals vereniging De Kloosterwiekers heeft de warme hapjes gesponsord.
André Dümmer