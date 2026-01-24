Gladheid: Meerdere ongevallen in de regio door spekgladde wegen

REGIO – Vandaag vonden op spekgladde wegen meerdere ongevallen plaats.
Vooral in de vroege ochtend gebeurden er veel ongelukken waaronder Wildervank, Ter Apel, Kolham en Scharmer. Verschillende wegen waren op dat moment spekglad. Op de N366 bij Ter Apel belandde een auto op de kop een sloot.Ook ’s middags waren er opnieuw meerdere ongevallen op de N33 en de A7.
Op de N33 ter hoogte van Gieten, in de richting Veendam, belandde een auto op zijn kop. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Verkeer richting Veendam moest gebruik maken van de rechterrijstrook.
Op de A7 bij Sappemeer raakten meerdere auto’s in de slip waarna ze tegen de vangrail botsten. Dit gebeurde zowel in de richting van de Duitse grens en in de richting Groningen. Voor zover bekend bleef het hierbij blikschade. Ook was er een vrachtwagen betrokken.
Even na 16:00 uur raakte een auto van de oprit van de N33 bij Meeden. De auto kwam op een lager gelegen talud tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. De oprit werd tijdelijk afgesloten.
Op de N33 bij Veendam zijn zaterdagmiddag even voor 14:00 uur drie auto’s op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon gewond geraakt die naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie en Rijkswaterstaat hadden de weg in de richting van Assen afgezet. Hierdoor ontstond verkeershinder. Omdat het erg druk is met ongevallen in de regio, duurde de afsleep langer. Er waren geen bergingsvoertuigen beschikbaar.
Vanwege de aanhoudende ijzel is code oranje vandaag meerdere keren verlengd. Zateragavond tot zondagochtend 11.00 uur geldt code geel. Het KNMI waarschuwt dat het op veel plekken verraderlijk glad kan zijn. De laatste neerslag trekt einde van de middag eindelijk weg uit het Noordoosten van Groningen. Echter houdt wel rekening met gladheid.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie