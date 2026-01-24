Harde knal bij woning in de Spoorstraat doet hulpdiensten uitrukken (Update)

STADSKANAAL – Vanmorgen zijn politie en brandweer uitgerukt naar een woning aan de Spoorstraat in Stadskanaal.
Bij de woning werd om half vijf een harde knal gehoord. De brandweer, die met de tankautospuit en hoogwerker ter plaatse kwam, heeft controle op het dak gedaan. Voor zover bekend was er geen sprake van brand.
De politie heeft bij de woning en op de oprit naar sporen gezocht. Naar verluidt zijn er restanten van vuurwerk gevonden, maar dat is niet door de politie bevestigd. Er is niemand gewond geraakt.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112 Stadskanaal
Update met bericht politie Stadskanaal:
De politie doet onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Spoorstraat in Stadskanaal. Als gevolg van de explosie ontstond brand bij de voordeur van de woning. De brand kon snel worden geblust. Er raakte niemand gewond. De politie gaat uit van brandstichting en is in het onderzoek op zoek naar getuigen, tips en informatie. Weet jij meer? Neem dan contact met ons op!
Omstreeks 04:30 uur op zaterdagochtend 24 januari ontvingen de hulpdiensten melding van een brand aan de Spoorstraat in Stadskanaal. Voorafgaand de brand, heeft er vermoedelijk een explosie plaatsgevonden. De brand kon gauw worden geblust en de politie is ter plaatse direct met een onderzoek gestart.
Zo is er sporenonderzoek verricht, wordt er buurtonderzoek gedaan en ook bekijken we camerabeelden vanuit de omgeving, om te kijken of daar iets op te zien. Getuigen verklaren dat er na de brand een auto wegreed in de richting van het spoor. De politie ziet op dit moment geen verband met de brand in een woning aan de Gelderselaan in Stadskanaal, vorige week in de nacht van 18 op 19 januari.
De politie komt graag in contact met mensen die tips, informatie en/of beelden hebben. Heb jij iets gezien of gehoord omstreeks 04:30 uur aan de Spoorstraat in Stadskanaal? En heb jij deze informatie nog niet met de politie gedeeld? Of ben je in het bezit van beelden waar iets op te zien is, bijvoorbeeld een voertuig dat wegrijdt? Neem dan contact met ons op. Elk detail, hoe klein deze ook lijkt, kan waardevol zijn voor het onderzoek. Je kunt jouw informatie delen via het tipformulier op politie.nl. Hier kun je ook beelden uploaden. Of bel naar 0900-8844 onder vernoeming van zaaksnummer 2026020482. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.