Historische Groningse distilleerderij Hooghoudt veilt inventaris

GRONINGEN – Na ruim 135 jaar komt er een einde aan de productie van Hooghoudt op Groningse bodem. Het merk en de recepten blijven bestaan, maar de distilleerderijactiviteiten verhuizen. Onlineveilingmeester.nl organiseert daarom vier online veilingen met distilleerderijmachines, bedrijfsinventaris en een opvallende selectie verzamel- en museale objecten. Daarmee wordt niet alleen ruimte gemaakt voor de verhuizing, maar ontstaat ook een zeldzame kans voor liefhebbers, ondernemers en erfgoedbewakers om een tastbaar stukje Groningse industriegeschiedenis te bemachtigen.

Hooghoudt begon in 1888 in een kelder aan de Oosterstraat in het centrum van Groningen, waar Hero Jan en Grietje Hooghoudt experimenteerden met likeuren en regionale dranken. Wat startte als een kleine likeurstokerij groeide uit tot een iconisch Gronings merk dat generaties lang verbonden was met de stad en haar borrelcultuur.

Van distilleerderij naar veiling

De veilingen geven een ongebruikelijk compleet beeld van het functioneren van een distilleerderij: van productielijn en technische installaties tot magazijn, meubilair, transportmiddelen en bijzondere objecten die door de jaren heen zijn bewaard. Juist die breedte maakt deze verkoop interessant voor méér dan alleen Hooghoudt-fans. Het is een momentopname van regionaal industrieel erfgoed dat normaal gesproken achter fabriekspoorten blijft.

Waarom vier veilingen?

Vanwege het grote aantal kavels en de diversiteit is het aanbod opgesplitst in vier afzonderlijke veilingen:

Bottelarij- en distilleerderij veiling Hooghoudt – gericht op machines en productietechniek

– gericht op machines en productietechniek Stokerij- en horeca veiling Hooghoudt – gericht op machines en horeca locatie Bad Nieuweschans

– gericht op machines en horeca locatie Bad Nieuweschans Bedrijfsinventaris – meubilair, magazijninventaris en transportmiddelen

– meubilair, magazijninventaris en transportmiddelen Verzamel- & musea objecten – bijzondere stukken met verzamel- en presentatiewaarde

“Je merkt aan alles dat dit niet zomaar een veiling is. Hooghoudt hoort bij Groningen en in deze veilingen zit heel veel geschiedenis verstopt. Mooi dat liefhebbers, ondernemers én erfgoedmensen nu de kans krijgen om daar een tastbaar stukje van mee te nemen’, aldus Robert Dinkela, Operationeel projectleider, Onlineveilingmeester.nl

Uitzwaaimoment

Vrijdag 20 februari 2026 van 09:00 tot 16:00 uur is het officiële uitzwaaimoment. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een kijkje te nemen en afscheid te nemen van de locatie; ook als je niet van plan bent iets te kopen. Het is bedoeld als open moment voor Groningers en belangstellenden om deze plek nog één keer te ervaren.

Kijkmoment machines

Voor de distilleerderij machines is er een apart kijkmoment op donderdag 19 februari 2026. Dit kijkmoment is bedoeld voor mensen die concreet geïnteresseerd zijn om een machine te kopen en zich goed willen oriënteren op de technische staat en details.

Voor meer informatie kijk op Onlineveilingmeester.nl.

Bron en foto’s: Onlineveilingmeester.nl