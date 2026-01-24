DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Dinsdagavond zijn aan de Teglinger Straße de armen van een Christsbeeld afgebroken en in het Dortmund-Ems-Kanal gegooid. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931 – 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland