Las Niñas y Compadres verzorgt concert in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Zondag 8 februari verzorgt Las Niñas y Compadres op uitnodiging van Stichting Vrienden van de Semsstraatkerk een concert in Stadskanaal.
Nomi de Ridder en Annechienus Pot zingen liederen uit operettes van Strauss en Lehàr en uit de opera Carmen. En natuurlijk staan er ook weer prachtige walsen en tango’s op het programma, zoals Melodia in La-minor van Astor Piazzolla.
Het concert begint om 15.00u (zaal open vanaf 14.30u) en wordt gehouden in de Semsstraatkerk in Stadskanaal (Semsstraat 1).
Reserveren van kaarten is gewenst en kan via: info@semsstraatkerk.nl
Bron: Inge Dijkstra, Las Niñas y Compadres