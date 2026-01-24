Lokaal Betrokken: ‘zorg dat de verdubbeling van de N366 in beeld blijft’

STADSKANAAL, N366 – Op initiatief van Lokaal Betrokken, en mede ingediend door CDA, SP, ChristenUnie, VVD, D66 en Lijst Ham, heeft de gemeenteraad van Stadskanaal unaniem een amendement aangenomen over de N366. Daardoor blijft de verdubbeling van deze weg in beeld en wordt deze weer meegenomen in de Omgevingsvisie.
In de conceptversie van de Omgevingsvisie stond dat de gemeente zich niet actief wil inzetten voor de verdubbeling van de N366. Dat vonden wij een verkeerd signaal. De N366 is een belangrijke weg voor onze gemeente en voor de regio. In dezelfde Omgevingsvisie staat dat de gemeente samen met de provincie wil werken aan een goede bereikbaarheid op de lange termijn. Dat past niet bij het uitsluiten van de verdubbeling van de N366. Lokaal Betrokken heeft daarom het initiatief genomen om deze tekst uit de Omgevingsvisie te laten halen.
Belangrijk voor inwoners en bedrijven
De N366 is een belangrijke weg voor woon-werkverkeer en voor ondernemers. Een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid zijn belangrijk voor inwoners, bedrijven en de regionale economie. Daarom is het goed dat deze mogelijkheid niet bij voorbaat wordt uitgesloten. Met dit amendement is de verdubbeling van de N366 weer bespreekbaar richting Provincie Groningen.
Lokaal Betrokken blijft zich inzetten voor een goed bereikbare en toekomstbestendige gemeente Stadskanaal.
Bron: Lokaal Betrokken