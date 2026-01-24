ONSTWEDDE – Ondanks code oranje heel veel bezoekers op rommelmarkt manege De Driesporen in Onstwedde
Ondanks de waarschuwing voor gladheid waagden heel veel mensen het toch om vanmorgen de rommelmarkt van de manege De Driesporen in Onstwedde te bezoeken.
En ze kwamen niet allemaal uit de buurt maar ook uit de verre regio.
Voor de opening om half tien stond er al een grote menigte ongeduldig voor de deur te wachten.
Daarna hadden de bijna tachtig vrijwilligers ogen en handen te kort om de kooplustigen te bedienen.
Vrijdagmiddag en avond werd begonnen met het ophalen van de handelswaar die ’s avonds al werd uitgestald.
Bijzonder populair was de stand waar de spullen bij opbod werden verkocht. Daar werd met passie geboden op de “schatten”.
De opbrengst van deze rommelmarkt komt ten goede van de drie onderdelen van de Stichting Manege de Driesporen die het terrein en de gebouwen van de stichting beheerd, de Manegevereniging ‘De Driesporen’ en de “Paardensportvereniging (PSV) De Driesporen”.
