Vele bijzondere collecties en objecten tijdens grote Hobby- en Verzamelbeurs Onstwedde

ONSTWEDDE – Tijdens de veertiende editie van de Onstwedder Hobby- en Verzamelbeurs zijn weer vele bijzondere collecties en objecten te bewonderen. Tientallen hobbyisten en verzamelaars uit Onstwedde en wijde omtrek presenteren op zaterdag 7 februari hun uiteenlopende en gevarieerde verzamelingen en liefhebberijen tijdens de gratis toegankelijke beurs in gebouw d’ Ekkelkaamp in Onstwedde.
De beurs, georganiseerd door de Oost-Groninger verzamelaars Hessel Troost, Harm Lutjeboer en Jacco Pranger, was alle voorgaande edities een groot succes. ,,Er komen elke keer een kleine duizend bezoekers en iedereen is enthousiast, zowel het publiek als de standhouders’’, vertelt Lutjeboer.
Ook dit jaar waren alle stands vroegtijdig volgeboekt en krijgt de organisatie alle steun vanuit Onstwedde: “Het is fantastisch. De beheerders van d’ Ekkelkaamp, de lokale ondernemers, wij doen hier nooit op iemand tevergeefs een beroep. Dat draagt bij aan een mooie, gratis toegankelijke beurs. En daarvoor zijn wij iedereen bijzonder dankbaar.’’
Hobby’s en verzamelingen
Standhouders zijn mensen met de meest uiteenlopende hobby’s en verzamelingen. Zo toont Henk Tipker uit Alteveer zijn 1:32 schaalmodel van een melkveeschuur in de regio. Ook heeft hij voor de bezoekers van de beurs nog een verrassing in petto. Harm Lutjeboer uit Onstwedde toont een presentatie van het groot transport van transformatoren van Veendam naar Ter Apelkanaal op zes zondagen in 2025. Hiervoor voorzag hij zijn modelkraan speciaal van Wagenborg-belettering. Ook toont hij foto’s van het transport, gemaakt door plaatsgenoot Freerk Moorlag. Alie van der Laan uit Stadskanaal is aanwezig met een schaalmodel van een zeer fraai verlichte draaimolen en Jan Wubbo Orsel uit Onstwedde toont zijn verzameling modeltractoren en -vrachtauto’s. De modelbouw stoommachines van Jan Hidding uit Bellingwolde zijn altijd in trek.
Dit alles en nog veel meer is te zien tijdens de Hobby- en Verzamelbeurs op zaterdag 7 februari van 10.00 tot 16.00 uur in gebouw d’ Ekkelkaamp aan de Kerklaan 7 in Onstwedde. De toegang is gratis.
Bron: Ten Have Tekst