Activiteitencommissie v.v. Westerwolde organiseert 14e potgrondactie

VLAGTWEDDE – “Ga niet met potgrond aan de sleur, wij komen ermee bij u aan de deur”. Onder dit motto organiseert de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde op zaterdag 28 februari al weer voor de veertiende keer een potgrondactie.
Evenals vorig jaar is het de bedoeling in een lange ochtend (van 9.30 tot 13.00 uur) bij zoveel mogelijk huizen in Vlagtwedde en directe omgeving langs te gaan om te proberen de nodige zakken potgrond van 20 liter aan de man te brengen.
Ook dit jaar kan de potgrond weer tegen een scherpe prijs aangeboden worden. Op bijgevoegde poster vindt men de samengevatte informatie m.b.t. deze jaarlijkse actie. Om er zeker van te zijn deze ochtend potgrond aan huis te krijgen, kan men ook op voorhand potgrond bestellen door een mailtje te sturen naar potgrondactie@vvwesterwolde.nl ,uiteraard o.v.v. van naam, adres en het aantal zakken potgrond.
Medewerker
Uiteraard kan de activiteitencommissie voor een dergelijk grote actie de nodige hulp gebruiken. Daarom doet de commissie in eerste instantie de oproep aan de leden van de vereniging te helpen bij de verkoop van potgrond. Maar ook andere vrijwilligers kunnen natuurlijk helpen. Daarbij opgemerkt dat auto’s met een aanhanger of busjes ook nog van harte welkom zijn. Geef per mail (eveneens potgrondactie@vvwesterwolde.nl) even aan wat de mogelijkheden zijn.
Uiteraard hoopt de activiteitencommissie weer op een grote verkoop van relatief goedkope potgrond. En uiteraard zijn potgrondbestellingen weer mogelijk en van harte welkom. Het devies van de commissie richting iedereen in Vlagtwedde en omgeving is ook nu weer: “Ga de komende dagen niet met potgrond aan de “sleur”, wij komen 28 februari met potgrond bij u aan de deur”.
Bron: HJ Pleiter